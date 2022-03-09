Allianz Türkiye, sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Allianz Türkiye, müşterileri için sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamındaki hedeflerden iyi bir çevreye ve hizmet ettiği sürdürülebilir kalkınma amaçlarından iklim eylemine katkı sağlamak için, müşterilerinin evlerinde daha az karbon salınımı yapmalarını teşvik etmek amacıyla, konut sigortası ürünü Yuvam'ı sürdürülebilir bir ürün olarak yeniden tasarladı.

Dönüşümle birlikte, enerji verimliliği sağlayan, su tüketimini ve atıkları azaltan, sürdürülebilir ulaşımı destekleyen çevre dostu eşyalar Yuvam Sigortası’nın üç paketinde de teminat kapsamı altına alındı.

Güneş paneli, rüzgar türbini, hareket sensörü ve voltaj regülatörü gibi enerji verimliliği sağlayan, yağmur suyu depolama ünitesi, su sensörü gibi su tüketimini azaltan, kompost makinesi ve çöp öğütücü gibi atıkları azaltan, elektrikli bisikletler ve scooter’lar gibi sürdürülebilir ulaşımı destekleyen eşyalar, Yuvam Sigortası ile yangın, hırsızlık, deprem gibi durumlara karşı teminat altına alınıyor.

Farklı ihtiyaçlara ve tercihlere yönelik üç farklı plan dahilinde sunulan Yuvam Sigortası, zengin teminat içeriğiyle dikkati çekiyor.

- "Sigortacılık sektörü, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, sigortacılık sektörü, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Allianz Türkiye olarak sürdürülebilirliği bu işe özel bir ekip, karar alma seviyesinde bir komite ve farklı alanlara odaklanmış çalışma gruplarıyla yapısal olarak yönetiyoruz. Organizasyon olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını tüm operasyonlarımıza entegre etmenin yanı sıra, finansal bir kuruluş olarak da iyi çevre için iklim değişikliğinin yarattığı riskleri yönetiyor, düşük karbon ekonomisine hizmet eden iş modellerini sigortalıyor, kömür işlerini sigortalamıyoruz. Müşterilerimiz için sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmaya odaklanıyor, sürdürülebilir ürünlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yuvam Sigortası’nın kapsamını genişleterek, bireysel müşterilerimizin çevre dostu yaklaşımı günlük yaşamlarına entegre etmelerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

Finansal bir kuruluş olarak sundukları ürün ve hizmetlerle ekosistemi teşvik ederken 2 bin 500 kişilik bir organizasyon olarak kendilerinin ekolojik ayak izlerini azaltmak üzere çeşitli önlemleri hayata geçirdiklerini ifade eden Gürkan, "LEED sertifikalı ve WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis Diploması’na sahip çevre dostu Allianz Tower ve Allianz Kampüs binalarımızdaki elektrik tüketimi, su tüketimi, plastik kullanımı, atık yönetimi, operasyonlarımızdaki kağıt miktarı, seyahat oranı gibi önemli verilerimizi sürekli takip ediyor, senelik hedeflerle daha iyiye doğru ilerliyoruz. Operasyonlarımızda enerji kullanımımızın yüzde 50’den fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz; 2023 yılında yüzde 100’e ulaşmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizi ve tüm ekosistemimizi de çevre dostu yaşam alanları oluşturmaları için desteklemeye ve her an yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

