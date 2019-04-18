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Alman basını duyurdu! Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

İSPANYA HABERLERİ  | 18.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Bundesliga'da Stuttgart forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basını Atletico Madrid'in genç yıldızla ciddi şekilde ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'da yarım sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, orada pek fazla kalacağa benzemiyor.

Atletico Madrid gündemine aldı

Orada da istikrarlı bir şekilde oynayan ve goller atan genç oyuncu transferin gözde ismi olmaya devam ediyor. İddiaya göre milli futbolcunun yeni adresi İspanya olabilir.

Orada da istikrarlı bir şekilde oynayan ve goller atan genç oyuncu transferin gözde ismi olmaya devam ediyor. İddiaya göre milli futbolcunun yeni adresi İspanya olabilir.

Sky Almanya’nın duyurduğu habere göre yaz transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isteyen İspanyol ekibi Atletico Madrid, potansiyeli nedeniyle Ozan Kabak’ı gündemine aldı.

Sky Almanya’nın duyurduğu habere göre yaz transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isteyen İspanyol ekibi Atletico Madrid, potansiyeli nedeniyle Ozan Kabak’ı gündemine aldı.

Bundesliga’da haftalar ilerledikçe adından söz ettiren Ozan Kabak ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Atletico Madrid’in bu transfer için 30-40 milyon Euro civarı bir transfer bedeli belirlediği ifade edildi.

Bundesliga’da haftalar ilerledikçe adından söz ettiren Ozan Kabak ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Atletico Madrid’in bu transfer için 30-40 milyon Euro civarı bir transfer bedeli belirlediği ifade edildi.

Atletico Madrid, Stuttgart ile 2024’e kadar sözleşmesi olan ve serbest kalma bedeli bulunmayan Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istiyor.

Atletico Madrid, Stuttgart ile 2024’e kadar sözleşmesi olan ve serbest kalma bedeli bulunmayan Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istiyor.
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Ozan Kabak Spor Toto Süper Lig Galatasaray İspanya La Liga atletico madrid stuttgart

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