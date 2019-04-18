Alman basını duyurdu! Ozan Kabak için Atletico Madrid iddiası

Galatasaray'da yarım sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, orada pek fazla kalacağa benzemiyor.

Atletico Madrid gündemine aldı

Orada da istikrarlı bir şekilde oynayan ve goller atan genç oyuncu transferin gözde ismi olmaya devam ediyor. İddiaya göre milli futbolcunun yeni adresi İspanya olabilir.

Sky Almanya’nın duyurduğu habere göre yaz transfer döneminde savunmasına takviye yapmak isteyen İspanyol ekibi Atletico Madrid, potansiyeli nedeniyle Ozan Kabak’ı gündemine aldı.

Bundesliga’da haftalar ilerledikçe adından söz ettiren Ozan Kabak ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen Atletico Madrid’in bu transfer için 30-40 milyon Euro civarı bir transfer bedeli belirlediği ifade edildi.