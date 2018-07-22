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Alman basınında Mesut Özil yorumları

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.07.2018 22:33 | Son Güncelleme

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in Almanya A Milli Futbol Takımını bıraktığını açıklaması Alman spor basınında deprem etkisi yarattı.

Alman basınında Mesut Özil yorumları

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu. 'Mesut Özil artık Almanya için oynamayacak' başlığını kullanan Bild Gazetesi Almanya Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil’in bu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen resimden sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

Bild, Özil'in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

Spigel' 'Özil Alman Milli Takımı'nı bıraktı' başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

Augsburger Allgemeine Gazetesi, suçun Mesut Özil'de olduğunu belirterek, milli takım kapılarının kendisine tamamen kapandığını ifade etti.

Stern internet sitesi, Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.

Waz gazetesi ise ''Özil suskunluğunu bozdu'' başlığı ile tecrübeli futbolcunun milli takımından veda ettiğini okuyucularına duyurdu.


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