SPOR

Alman bölgesel futbol federasyonları, asker selamına ceza vermek için çalışma başlattı

ALMANYA HABERLERİ  | 16.10.2019 22:41 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı oyuncularının, Fransa maçı sonrasında Barış Pınarı Harekatı’nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına destek olmak için verdikleri asker selamı, Alman bölgesel futbol federasyonlarında tedirginlik oluşturdu. Almanya genelinde birçok Türk takımına yönelik ırkçılık suçlamasında bulunan federasyonlar, birçok Türk takımına ceza vermek için başvuruları denetlemeye aldı.

Alman bölgesel futbol federasyonları, asker selamına ceza vermek için çalışma başlattı

A Milli Futbol Takımı oyuncularının Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde deplasmanda karşılaştığı Fransa mücadelesinde gol sonrası Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere destek olmak amacıyla yaptığı asker selamı Alman bölgesel futbol federasyonlarını harekete geçirdi ve bölgesel federasyonlara bağlı Türk kulüplerine soruşturma başlattı.

Geçen hafta Türk takımlarının yaptığı asker selamına soruşturma açtığını açıklayan Hessen Futbol Federasyonu (HFV), Türkspor Offenbach, Türkgücü Frankfurt, Türkspor Wiesbaden ve Vatanspor Bad Hamburg takımları hakkında soruşturma başlattı. Gereken adımların atılacağını bildiren Federasyon Sözcüsü Wolfang Meier, “Böyle şeylere kesinlikle karşıyız. Gerekirse puan silme ve ligden çekme cezaları uygulayacağız” dedi. Hessen'de 500 binden fazla Tür yaşadığını bildiren Meier, “Tabiki Türklere saygı duyuyoruz ama politikanın kesinlikle futbolla bir alakası yoktur ve kesinlikle böyle şeylere tolerans göstermeyeceğiz ve bunu yapanlar hakkında spor mahkemesine suç duyurusunda bulunacağız” şeklinde konuştu.

Bayvera Futbol Federasyonu'dan (BFV) yapılan açıklamada ise hafta sonunda oynanan karşılaşmalarda A Milli Futbol Takım oyuncuları gibi bazı futbolcuların asker selamı verdiği belirtildi. Açıklamada, sahalarda asker selamının kesinlikle tolere edilmeyeceği vurgulandı ve, "Futbolu siyasi kaynaklı provokasyonlar için suistimal edenlerin ilgili spor yasaları çerçevesinde suç işlemiş olacağı ve cezai yaptırımları göz önünde bulundurmaları gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Sporun ayrımcılık, provokasyon ve hakaretler için suistimal edilmesine göz yumamayız" denildi.

Württemberg Futbol Federasyonu (WFV) açıklamasında da hafta sonunda oynanan iki maçta Türk oyuncuların tartışmalı bir şekilde selam verdiklerinin tespit edildiği, olaylarla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. Eyalet federasyonu, kendine bağlı takımları asker selamı konusunda yazılı olarak uyarmayı planlandığını açıkladı.

Kuzey Alman Futbol Federasyonu (NOFV) da asker selamına karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde, gereken incelemelerin yapılacağı belirtildi. Hamburg ve Schleswig-Holstein futbol federasyonları da maçlarda hiçbir oyuncunun asker selamı vermediğini, ancak verildiği takdirde buna göz yumulmayacağının altı çizildi.

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Barış Pınarı Harekatı asker selamı

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