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Alman devi servet önerdi, Göztepe reddetti! Romulo'ya teklif yağıyor...

Göztepe, Bundesliga ekibi Leipzig’in Romulo için yaptığı 15 milyon Euro’luk teklifini yetersiz bularak reddetti.

Alman devi servet önerdi, Göztepe reddetti! Romulo'ya teklif yağıyor...
Emre Şen
Romulo

Romulo

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
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Göztepe’nin 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Romulo, sezonun bitmesiyle birlikte Avrupa’daki birçok takımın transfer listesindeki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 17 gol, 10 asistlik performans sergileyen golcü futbolcuya teklifler gelmeye devam ediyor.

15 MİLYON EURO TEKLİF

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Şu ana kadar sarı-kırmızılı ekiple Almanya’dan Leipzig, Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, Portekiz’den Sporting Lizbon, Belçika’dan Anderlecht, İngiltere’den Fulham, Wolverhampton ve Nottingham Forest temasa geçti. Son ciddi ve resmi teklifi Alman ekibi Leipzig’in verdiği öğrenildi. Leipzig’in, Romulo için Göztepe’ye 15 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu ifade edilirken sarı-kırmızılı kulübün de bu teklifi yetersiz bularak reddettiği belirtildi. İzmir ekibinin Brezilyalı oyuncu için bonservis beklentisi 20 milyon Euro olarak belirlendi.

Alman ekibi, önceki haftalarda da Romulo için Göztepe’nin kapısını 12 milyon Euro’luk bir teklifle çalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Romulo
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