Alman devinden ayrılacağını duyurmuştu! Dünya yıldızı o Süper Lig takımına geliyor

Süper Lig'de sezonun bitimine 8 hafta kala takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Fenerbahçe, sezon sonunda Bayern Münih ile kontratı sona erecek olan Thomas Müller ile ilgileniyor.

TADIC'İN YERİNE MÜLLER

Dusan Tadic'in ayrılma ihtimali dolayısıyla dinamik ve hücumun her yerinde oynayabilecek bir 10 numara istediğini yönetime bildiren Jose Mourinho, Tadic ve Dzeko'dan boşalacak 'lider' eksiğini de Müller ile tamamlamayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki hücum oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Thomas Müller'in sezon sonuna kadar tamamen Bayern Münih'in başarısına odaklanacağı ve daha sonra geleceğine karar vereceği belirtildi.

MOURINHO, MÜLLER HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Mourinho, 2019'da Thomas Müller ile ilgili bir açıklamasında, "O, genç yaşından beri başarılı. Aynı benim gibi. Bu nedenle insanlar ikimizi de olduğumuzdan çok daha yaşlı zannediyor." demişti. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Müller, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.