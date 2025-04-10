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Alman devinden ayrılacağını duyurmuştu! Dünya yıldızı o Süper Lig takımına geliyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 09:08
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Fenerbahçe, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacak olan Thomas Müller ile ilgileniyor. Alman oyuncu yakın zamanda önce Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.

Alman devinden ayrılacağını duyurmuştu! Dünya yıldızı o Süper Lig takımına geliyor
Thomas Müller

Thomas Müller

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Süper Lig'de sezonun bitimine 8 hafta kala takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Fenerbahçe, sezon sonunda Bayern Münih ile kontratı sona erecek olan Thomas Müller ile ilgileniyor.

TADIC'İN YERİNE MÜLLER

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Dusan Tadic'in ayrılma ihtimali dolayısıyla dinamik ve hücumun her yerinde oynayabilecek bir 10 numara istediğini yönetime bildiren Jose Mourinho, Tadic ve Dzeko'dan boşalacak 'lider' eksiğini de Müller ile tamamlamayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki hücum oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Thomas Müller'in sezon sonuna kadar tamamen Bayern Münih'in başarısına odaklanacağı ve daha sonra geleceğine karar vereceği belirtildi.

MOURINHO, MÜLLER HAKKINDA KONUŞMUŞTU

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Mourinho, 2019'da Thomas Müller ile ilgili bir açıklamasında, "O, genç yaşından beri başarılı. Aynı benim gibi. Bu nedenle insanlar ikimizi de olduğumuzdan çok daha yaşlı zannediyor." demişti. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 maça çıkan Müller, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer Thomas Müller fenerbahçe
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