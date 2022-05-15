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  4. Alman fütürist ve yazar Gerd Leonhard "dijital obezite"nin hayati risklerine dikkat çekti:

Alman fütürist ve yazar Gerd Leonhard "dijital obezite"nin hayati risklerine dikkat çekti:

15.05.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çok fazla sigara ya da kahve içerseniz ölme riskiniz bile var, dijital obezite de bu şekilde. Her şeyin normalini düşünüp sınırlandırmak gerekli. Bazı restoranlarda telefon, tablet gibi mobil eşyalarınızı bir kenara koyup sohbete öyle oturmanız gerekiyor" - "Bankada yüz tanıma gibi işlemlerin yapılması, teknolojinin hızla gelişmesi, insanların yaptığı bazı işlerin ellerinden alınması gibi bir risk taşıyor"

Ünlü Alman fütürist ve yazar Gerd Leonhard, dijital obezitenin, yemek yemeyi abartmak gibi dijital ortamda bulunmakta aşırıya kaçmak anlamına geldiğini belirterek, "Bu, sigara veya kahve içmek gibi, ne kadar fazlasını yaparsanız o kadar zarar. Çok fazla sigara ya da kahve içerseniz ölme riskiniz bile var. Dijital obezite de bu şekilde." dedi.

"Teknolojiye Karşı İnsanlık" kitabıyla tanınan The Futures Agency'nin kurucusu Gerd Leonhard, Türk Eğitim Derneğinin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM'in "Dijital Obezite" temasıyla dün TED Ankara Koleji İncek Yerleşkesi'ndeki Ata Sahne'de gerçekleştirdiği 5. Uluslararası Eğitim Forumu'nda ana konuşmacı olarak yer aldı.

Forumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leonhard, "dijital obezite" kavramının, tıpkı yemek yemeyi abartmak gibi dijital ortamda bulunmakta aşırıya kaçmak anlamına geldiğini söyledi.

"Teknolojiye bağımlı hale gelen insanlar dijital obez olmaya razılar mı?" sorusuna Leonhard, "İnsanlar bağımlı olduklarını kabul ediyor. Bu, sigara veya kahve içmek gibi. Ne kadar fazlasını yaparsanız o kadar zarar. Çok fazla sigara ya da kahve içerseniz ölme riskiniz bile var. Dijital obezite de bu şekilde. İnsanlar bunu kabul ediyor. Her şeyin normalini düşünüp sınırlandırmak gerekli. Bazı restoranlarda telefon, tablet gibi mobil eşyalarınızı bir kenara koyup sohbete öyle oturmanız gerekiyor. Bu çok güzel bir fikir." yanıtını verdi.

- "Artırılmış gerçekliğe umutla bakıyorum"

Leonhard, son kitabında bahsettiği "makineler yerine insanları işe alma hakkı" ile ilgili soru üzerine, "Bankada yüz tanıma gibi işlemlerin yapılması, teknolojinin hızla gelişmesi, insanların yaptığı bazı işlerin ellerinden alınması gibi bir risk taşıyor. Bunu iyi düşünüp değerlendirmek gerekiyor. Her zaman, her yerde aynı şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Leonhard, metaversenin ortaya çıkışının, sosyal medya platformlarının artması ve insanların bunu popüler hale getirmesiyle bağlantılı olduğunu belirterek, "Artırılmış gerçekliği çok önemsiyorum. Artırılmış gerçekliğe umutla bakıyorum ve bu düzende farklı bir bakış açısı getireceğine inanıyorum." dedi.

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