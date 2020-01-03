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  4. Alman gelin ve öğrenciler eski giysilerden sokak hayvanlarına oyuncak yaptı

Alman gelin ve öğrenciler eski giysilerden sokak hayvanlarına oyuncak yaptı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde yaşayan Sandy Tuncel ile 15 Eylül Ortaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri tişört, mont gibi eski kıyafetleri sokak hayvanlarının eğlenceli vakit geçirmesi için oyuncaklara dönüştürdü - Sandy Tuncel: - "Küçücük alanlarda hapsolan ya da sokaklarda bir lokma ekmek bulabilmek için çabalayan bu hayvanların ne yazık ki oyun oynayabilme şansları pek olmuyor. Biz de bu düşünceyle çalışmayı yapıyoruz"

BALIKESİR (AA) - SUAT SALGIN - Almanya'da doktorluk yaparken görme engelli Namık Tuncel ile evlenerek Balıkesir'in Ayvalık ilçesine yerleşen Sandy Tuncel, bir grup ortaokul öğrencisiyle kullanmadıkları giysileri sokak hayvanları için oyuncağa dönüştürdü.

Sandy Tuncel ile Ayvalık 15 Eylül Ortaokulunun öğrencileri, idareciler ve velilerin de desteğiyle eski kıyafetleri değerlendirmek için proje geliştirdi.

Giysileri çöpe atmak yerine yeniden işe yarar hale getiren Tuncel ve öğrenciler, el birliğiyle yaptıkları oyuncakları götürüp sokak hayvanlarıyla oyunlar oynadı.

Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Evlerde kullanılmayan eski kıyafetleri "geri dönüşüm" mantığıyla, çöpe atmayıp yeniden işe yarar hale getirdiklerini anlatan Tuncel, şöyle konuştu:

"Hayvanseverler tarafından sahiplenilen bu sokak hayvanlarının pek çoğu küçük kafesler ya da kulübeler içinde yaşamak zorunda kalıyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının da günümüzdeki yaşam koşulları ortada. Bu hayvanlar özellikle daha yeni yeni büyümeye başladıkları dönemlerde karınları doyduğunda tek sorunları çocuklar gibi oynamak oluyor ama küçücük alanlarda hapsolan ya da sokaklarda bir lokma ekmek bulabilmek için çabalayan bu hayvanların ne yazık ki oyun oynayabilme şansları pek olmuyor. Biz de bu düşünceyle çalışmayı yapıyoruz. Sonuçtan çok mutluyuz."

Okulun 6. sınıf öğrencilerinden Nilay Atmaca da hayvanlara yardım amacıyla oyuncak yapmanın kendisine büyük keyif verdiğini söyledi.

Cihan Şamil Dağüstü ise sokak hayvanları ile ilgili farkındalığa katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- Öğrencilerin el becerilerinin gelişmesini sağlıyor

Okul Aile Birliği Başkanı Kader Özgen, evdeki eski tişört ve mont gibi giysileri okula getirip birlikte çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın böylesi anlamlı bir projede gönüllü yer alması, her şeyden önce bir veli olarak beni son derece memnun etti. Projeyi duyunca kızım çok sevindi ve heyecanlandı. Hemen kolları sıvadı ve işe koyuldu. Proje sayesinde hem kızımın el becerisi arttı hem geri dönüşüm konusunda bilgilenmiş oldu hem de sokak hayvanlarına sevgisi arttı." ifadelerini kullandı.

Özgen, projede yer alan tüm öğrencilerde aynı gelişmeleri gözlemlediklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Alman gelin ayvalık balıkesir sokak hayvanları

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