Ünlü oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! ''O parayı bölüşürüz''

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyonun detayları, savcılık ifadeleriyle ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul'da ünlü isimlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyonun perde arkası aralandı. Kütüphane ve Terapy adlı mekanların işletmecileri ile sosyal medya fenomeni ve oyuncuların olduğu şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

8 kişinin "Kütüphane isimli mekanda uyuşturucu kullanılıyordu" beyanları dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Aleyna Bozok un mesajları ifşa oldu! 200 bin TL lik fuhuş pazarlığı! O parayı bölüşürüz 1

Ünlü oyuncu Aleyna Bozok ile tutuklu şüpheli Yiğit Macit arasındaki para transferleri ve mesaj içerikleri fuhuş iddialarını güçlendirdi. Macit ile Bozok arasında 200 bin liralık fuhuş parası için "Kanka 100-100 bölüşürüz" dediği belirlenirken, Terapy işletmecisi Deniz Metin Yüksel'den esrar itirafı geldi.

Tutuklanan Kütüphane isimli mekanın sahibi Ali Yaşar Koz, Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, fenomen hakem Elif Karaaslan ve serbest bırakılan oyuncu Aleyna Bozok'un savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Aleyna Bozok un mesajları ifşa oldu! 200 bin TL lik fuhuş pazarlığı! O parayı bölüşürüz 2

Yiğit Macit'in banka hesaplarında yapılan incelemede Aleyna Bozok'a 200 bin TL gönderdiği ve "Kanka yüz yüz bölüşürüz" şeklinde mesajıyla birlikte fuhuş iddiaları güçlendirildi.

PAYLAŞILAN FUHUŞ PARASI

Savcılığın bu tespiti üzerine oyuncu, hastalığımdan dolayı Macit'in kendisine yardımcı olduğunu ileri sürdü. Yine Yiğit Macit'in "Atilla abi 4 ay burada Bodrum'un kralı hem bekar hem her yerde sözü geçer. Seni korur kollar" diyerek Bozok'a erkek ayarladığı görüldü. Dikkat çeken mesajlardan biri de oyuncunun kariyerinden endişe ederek "Çok korkuyorum. Kimseyle para için şey yapmayacağım. Seni mahçup etmek istemiyorum" dediği oldu.

İŞLETMECİDEN ESRAR İTİRAFI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; İfadesine ulaşılan Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel, aylık gelirinin 28 bin TL olduğunu söyledi.

Operasyonlardan sonra mekanda önlemler almaya başladıklarını ileri süren Yüksel esrar itirafında bulundu. Esrar maddesinin kullandığını söyleyen Yüksel, maddeyi Telegram gruplarından temin ettiğini söyledi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında geçtiğimiz akşam da dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

tutukluyorsaniz niye bırakıyorsunuz Daha nasıl delil olsun
