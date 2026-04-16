Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı, yok mu? Halef yeni bölüm ne zaman? 16 Nisan 2026 NOW TV yayın akışı

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor.

Son olarak 28. bölümüyle ekrana gelen dizinin 29. yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından dün akşam yayın akışları aniden değiştirildi ve dizilerin yeni bölümü yayınlanmadı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Now Tv yayın akışına göre Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. Ancak Now Tv yayın akışında son dakika değişiklikleri yaşanabilir.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Aşır’ın vurulmasının ardından hastaneye yetiştirilir; ancak o sırada hastanede cerrah yoktur. Aşır’ı hayatta tutmak için Serhat Ağa yeniden ameliyat masasına dönmek zorunda kalır.

Ziyan’ın hapiste olması ve Aşır’ın vurulmasıyla Kordağlılarcephesindeki otorite boşluğu iyice belirginleşir. Bu otorite boşluğunda, Ziyan’ın belirlediği yeni isim tam bir şok etkisi yaratır. Ziyan, verdiği bu kararla kendi hayatını tehlikeye atar.

Diğer yandan Serhat, Aşır’ı vuranın peşine düşerken bu konuda fevri hareket eden Yıldız ile karşı karşıya gelir. Yıldız’ın bu beklenmedik hareketi Melek’in elini güçlendirir.

Tüm bunlar yaşanırken Akif ile Nida’nın ilişkisi de artık gün yüzüne çıkmaya başlar. Bu ilişkinin açığa çıkmasına neden olan Hicran ise başına gelecek felaketten habersizdir.