Günay’da İki Günlük Dev Müzik Şöleni: Mahsun Kırmızıgül ve Murat Boz Sahne Alıyor

Türkiye’nin eğlence hayatının en ikonik mekânlarından Günay, 17-18 Nisan tarihlerinde iki büyük yıldızı ağırlıyor. Mahsun Kırmızıgül ve Murat Boz’un sahne alacağı bu özel hafta sonunda müzik ve eğlence zirveye çıkacak.

Günay’da bu hafta sonu tek gecelik değil, iki gün sürecek dev bir müzik şöleni sizi bekliyor. Türkiye’nin eğlence hayatının kalbinin attığı kült mekân Günay, 17-18 Nisan tarihlerinde sahnesinde iki büyük yıldızı ağırlıyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Arabesk müziğin efsane ismi Mahsun Kırmızıgül, duygu yüklü şarkılarıyla 17 Nisan tarihinde sahnede olacak. Saat 20.30’da başlayacak gecede, salonu dolduran kalabalıkla birlikte hep bir ağızdan söylenecek şarkılar unutulmaz anlar yaşatacak. “Dinle”, “Yıkılmadım” ve “Sevdalıyım” gibi hitlerle adeta duygular zirveye çıkacak.

MURAT BOZ

Pop müziğin sevilen yıldızı Murat Boz ise enerjisiyle sahneye 18 Nisan tarihinde çıkacak. Saat 20.30’da başlayacak gecede dans, eğlence ve coşku zirve yapacak. “Janti”, “Özledim”, “Aşkı Bulamam Ben” ve “Kalamam Arkadaş” gibi hitlerle gece tam anlamıyla bir partiye dönüşecek.
Murat Boz ve Mahsun Kırmızıgül’ün Günay’a özel hazırlanan repertuarları ile müzikseverlere unutulmaz iki gece yaşatmaları bekleniyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
