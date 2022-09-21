SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Alman Milli Takımı'nda şok! 2 isim kadrodan çıkarıldı

Alman Milli Takımı'nda şok! 2 isim kadrodan çıkarıldı

21.09.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman oyuncular Manuel Neuer ile Leon Goretzka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları nedeniyle milli takımlarının UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

Alman Milli Takımı'nda şok! 2 isim kadrodan çıkarıldı

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Bayern Münihli Neuer ve Goretzka ile nezle belirtileri gösteren Borussia Dortmundlu Julian Brandt'ın, Macaristan ve İngiltere ile yapılacak Uluslar Ligi maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Almanya Milli Takımı'nda Hoffenheim'ın kalecisi Oliver Baumann ile Wolfsburglu orta saha oyuncusu Maximilian Arnold ise kadroya dahil edilen oyuncular oldu.

Turnuvada A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Almanya, 23 Eylül Cuma günü Macaristan'ı ağırlarken, 26 Eylül Pazartesi günü İngiltere'ye konuk olacak.

lkplk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ve geri dönüyor! Tekrar buluşuyorlar...Ve geri dönüyor! Tekrar buluşuyorlar...
G.Saray'da 'yenge' krizi! Icardi çılgına döndü... Şimdi ne olacak?G.Saray'da 'yenge' krizi! Icardi çılgına döndü... Şimdi ne olacak?
Galatasaray'da yeni dönem!Galatasaray'da yeni dönem!
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Promosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldı

Promosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldı

İpler tamamen koptu! "Dostluğumuz 30 yıllık" demişti, belgesel sonrası küplere bindi...

İpler tamamen koptu! "Dostluğumuz 30 yıllık" demişti, belgesel sonrası küplere bindi...

Erman Toroğlu programı erken kapatmak zorunda kaldı! Yılmaz Vural ve kendisi...

Erman Toroğlu programı erken kapatmak zorunda kaldı! Yılmaz Vural ve kendisi...

Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor!

Fenerbahçe, Luis Suarez için İran'a gidiyor!

Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek isyan etti! 'Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır!'

Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek isyan etti! 'Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır!'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.