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Volkan Demirel yeniden Süper Lig'e dönüyor!

Gaziantep FK, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızı-siyahlı ekipte yaşanan ayrılığın ardından gözler hem yönetim kanadındaki olası değişime hem de takımın başına geçecek yeni teknik adama çevrildi.

Volkan Demirel yeniden Süper Lig'e dönüyor!
Burak Kavuncu

Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi sona ererken, kulübün yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçtiği öğrenildi. Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan isimleri gündeme geldi.

GAZİANTEP FK'DA ORHAN AK DÖNEMİ SONA ERDİ

Volkan Demirel yeniden Süper Lig e dönüyor! 1

Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Ak ve ekibine görev süreleri boyunca verdikleri emek ve katkılar için teşekkür edilirken, kariyerlerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

VOLKAN DEMİREL EN GÜÇLÜ ADAY OLARAK ÖNE ÇIKTI

Volkan Demirel yeniden Süper Lig e dönüyor! 2

Orhan Ak ile vedalaşan Gaziantep FK'da yeni teknik direktör için çalışmalar başladı. Kulislerde konuşulanlara göre, kulüpte kısa süre içerisinde kongre yapılmadan yönetim değişikliğine gidilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Ahmet Üzer başkanlığında yeni bir yönetimin oluşması halinde, Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel'in teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

ÖMER ERDOĞAN DA ADAYLAR ARASINDA

Volkan Demirel yeniden Süper Lig e dönüyor! 3

Gaziantep FK'nın teknik direktör adayları arasında Ömer Erdoğan'ın da bulunduğu ifade ediliyor. Kırmızı-siyahlı yönetimin önümüzdeki süreçte atacağı adımların, takımın yeni teknik direktörünün belirlenmesinde etkili olması bekleniyor.

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