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  4. Alman oyuncu Galatasaray’a geri mi dönüyor? Resmi açıklama geldi

Alman oyuncu Galatasaray’a geri mi dönüyor? Resmi açıklama geldi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 15:13
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Galatasaray'dan bu sezon başında kiralık olarak Werder Bremen'e transfer olan Derrick Köhn'ün geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Alman oyuncu Galatasaray’a geri mi dönüyor? Resmi açıklama geldi
Derrick Köhn

Derrick Köhn

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Werder Bremen
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Galatasaray, sezon başında Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Alman kulübünün yöneticisi Peter Niemer, Köhn'ün takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÜST DÜZEYDE KATKILARDA BULUNUYOR"

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26 yaşındaki Derrick Köhn'ün gösterdiği performansa değinen Niemer, "Derrick hem kişisel hem de atletik anlamda üst düzey katkılarda bulunuyor" dedi. Bild'in aktardığına göre, Niemer, futbolcu hakkında "Zorlu sözleşme koşulları nedeniyle henüz satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda bir karar almadık" açıklamasını yaptı.

5 MİLYON 125 BİN'İ ÖDEMESİ GEREK

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Werder Bremen'in Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna dahil edebilmesi için Galatasaray'a, satın alma opsiyonundaki 5 milyon 125 bin euroyu ödemesi gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Bundesliga galatasaray Derrick Köhn
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