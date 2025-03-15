Alman oyuncu Galatasaray’a geri mi dönüyor? Resmi açıklama geldi

Galatasaray, sezon başında Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Alman kulübünün yöneticisi Peter Niemer, Köhn'ün takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÜST DÜZEYDE KATKILARDA BULUNUYOR"

26 yaşındaki Derrick Köhn'ün gösterdiği performansa değinen Niemer, "Derrick hem kişisel hem de atletik anlamda üst düzey katkılarda bulunuyor" dedi. Bild'in aktardığına göre, Niemer, futbolcu hakkında "Zorlu sözleşme koşulları nedeniyle henüz satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda bir karar almadık" açıklamasını yaptı.

5 MİLYON 125 BİN'İ ÖDEMESİ GEREK

Werder Bremen'in Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna dahil edebilmesi için Galatasaray'a, satın alma opsiyonundaki 5 milyon 125 bin euroyu ödemesi gerekecek.