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Alman pastası tarifi: Ekonomik, pratik ve çok leziz!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Alman pastası tarifi ile sınırlarımızı genişlettik ve dünya mutfağını ayağınıza getirdik. Son derece ekonomik bir tarif olan alman pastası, aynı zamanda aşırı lezzetli bir pasta tarifi. Alman pastası nasıl yapılır diyenler için reçete geliyor.

Alman pastası tarifi: Ekonomik, pratik ve çok leziz!

Almanya’dan çıkıp dünyaya yayılan bu lezzet her bir ısırıkta başınızı döndürecek. Alman pastası tarifi, hem gösterişli hem çok pratik bir yapılışa sahip. Farklı bir pasta tarifi arıyorsanız pratik Alman pastası yapılışı mutlaka denemelisiniz.

ALMAN PASTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 yumurta
4,5 kahve fincanı un
Bir buçuk çay bardağı toz şeker
Yarım çay bardağu sıvı yağ
Yarım çay bardağı sıcak su
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya

Alman pastası kreması için:
2 yemek kaşığı un
Bir yemek kaşığı nişasta
Bir yumurta
Bir yemek kaşığı tereyağı
2 bardak süt
Bir çay bardağı toz şeker
Bir paket vanilya

Üzeri için:
Pudra şekeri

ALMAN PASTASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Pratik alman pastası için öncelikle derin bir kabın içine kek malzemelerinden olan yumurta ve şekeri koyun. İki malzemeyi de köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpın.
Karışım beyaz köpük olduktan sonra içine sıcak suyu ve yağı ekleyin, karıştırın.
Ardından unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip tüm malzemeleri düşük ayarda çırpın. Alman pastası hamuru hazır.
Yuvarlak kek kalıbına ya da küçük bir borcama yağlı kağıt koyun. Kek harcını kaba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin.
Şimdi alman pastası kreması tarifi için kolları sıvayın. Yağ ve vanilya hariç geriye kalan krema malzemelerini derin bir tencereye alın.
Orta ateşte malzemeleri sürekli olarak çırpıcı tel yardımıyla karıştırın. Muhallebi kıvamına gelip, göz göz olduktan sonra tencereyi ocaktan alın. İçine tereyağı ve vanilyayı ilave edip son bir karıştırın.
Kek tamamen soğuduktan sonra enlemesine olacak şekilde keki iki eşit parçaya ayırın.
Geniş bir servis tabağına kekin tabanını koyun. Ilımış muhallebiyi kekin üzerine eşit bir şekilde yayın. Kekin üst kısmıyla da muhallebinin üzerini kapatın.
Keki buzdolabında 2 3 saat kadar dinlendirin. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

ALMAN PASTASI ÇEŞİTLERİ

Birden farklı şekilde yapılabilen bu tarif en çok Alman pastası orijinal tarifi olarak aratılıyor. Diğer tarifler ise şu şekilde; pastane usulü alman pastası tarifi, kakaolu alman pastası tarifi, çilekli alman pastası tarifi ve milföylü alman pastası tarifi.

ALMAN PASTASI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Alman pastası kekini pişirdikten sonra ikiye bölmek için mutlaka soğumasını bekleyin. Keki pürüzsüz ve eşit bir şekilde ikiye ayırmak için ip kullanabilirsiniz.
Alman pastası kremasının ipek kıvamlı olması için, kremayı pişirdikten sonra içine bir parça gerçek tereyağı eklemelisiniz.
Alman pastasının bir diğer ismi ise berliner'dir.

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