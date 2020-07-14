Alman pastası tarifi: Ekonomik, pratik ve çok leziz!

Almanya’dan çıkıp dünyaya yayılan bu lezzet her bir ısırıkta başınızı döndürecek. Alman pastası tarifi, hem gösterişli hem çok pratik bir yapılışa sahip. Farklı bir pasta tarifi arıyorsanız pratik Alman pastası yapılışını mutlaka denemelisiniz.

ALMAN PASTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 yumurta

4,5 kahve fincanı un

Bir buçuk çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağu sıvı yağ

Yarım çay bardağı sıcak su

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Alman pastası kreması için:

2 yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı nişasta

Bir yumurta

Bir yemek kaşığı tereyağı

2 bardak süt

Bir çay bardağı toz şeker

Bir paket vanilya

Üzeri için:

Pudra şekeri

ALMAN PASTASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Pratik alman pastası için öncelikle derin bir kabın içine kek malzemelerinden olan yumurta ve şekeri koyun. İki malzemeyi de köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpın.

Karışım beyaz köpük olduktan sonra içine sıcak suyu ve yağı ekleyin, karıştırın.

Ardından unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip tüm malzemeleri düşük ayarda çırpın. Alman pastası hamuru hazır.

Yuvarlak kek kalıbına ya da küçük bir borcama yağlı kağıt koyun. Kek harcını kaba boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat pişirin.

Şimdi alman pastası kreması tarifi için kolları sıvayın. Yağ ve vanilya hariç geriye kalan krema malzemelerini derin bir tencereye alın.

Orta ateşte malzemeleri sürekli olarak çırpıcı tel yardımıyla karıştırın. Muhallebi kıvamına gelip, göz göz olduktan sonra tencereyi ocaktan alın. İçine tereyağı ve vanilyayı ilave edip son bir karıştırın.

Kek tamamen soğuduktan sonra enlemesine olacak şekilde keki iki eşit parçaya ayırın.

Geniş bir servis tabağına kekin tabanını koyun. Ilımış muhallebiyi kekin üzerine eşit bir şekilde yayın. Kekin üst kısmıyla da muhallebinin üzerini kapatın.

Keki buzdolabında 2 3 saat kadar dinlendirin. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz.