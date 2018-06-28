Alman siyasetçi Cem Özdemir: Almanya Erdoğan yüzünden elendi

Almanya Dünya Kupası'ndan elenmesinin şokunu halen üzerinden atlatamadı. Şoku atlatamamak bir yana, sorunun nedenine ilişkin bir analiz yapmaktan geri duran Almanlardan flaş bir iddia geldi.

ZDF televizyonunda yayınlanan Markus Lanz'ın programında Dünya Kupası'nda alınan hezimet konuşulurken, sonucu analiz edenler arasında da Alman siyasetçi Cem Özdemir vardı.

Özdemir alınan sonuca ilişkin yaptığı yorumda "Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar." ifadelerini kullandı.

Özellikle basının bu konuyu devamlı olarak haberleştirmesini eleştiren Özdemir, yaşanan olayın futbolun önüne geçitği ev bu yüzden de takımın bütününün moralini, performansını etkilediğini belirtti.

Cem Özdemir'in bu yorumları, Türkiye'de büyük tepkiyle karşılandı.

HER ŞEY O FOTOĞRAFLA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra ziyaretinde gurbetçi futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile fotoğraf bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Erdoğan futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirirken, İlkay ve Mesut'un Cumhurbaşkanı ile poz vermesi eleştiri konusu olmuştu.

İki futbolcuya yönelik tepkiler de halen devam ediyor. Bunun son örneği de maç sonunda Alman taraftarların Mesut'a yönelik sözlü saldırılarıyla gerçekleşti.

