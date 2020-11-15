SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu

Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 15.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Türkiye'nin 2020 turizm yılı temasının Patara Antik Kenti olması dolayısıyla Patara’da özel çekimler yaptı ve bölgenin dünya çapında duyurulması için önemli bir katkı verdi.

Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu

Antalyaspor ve ATAV işbirliğinde Antalya’nın tarihi ve turistik mekanlarının spor aracılığı ile tanıtılması amacı ile planlanan çalışmanın ilki Patara’da Alman futbolcu Lukas Podolski ile yapıldı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol’un da katıldığı ilk organizasyonda Podolski özel bir çekim ekibi ile birlikte Patara Antik Kenti’nde ve bölgenin ünlü kum tepelerinde rol aldı. Hazırlanan tanıtım videosunun 1-2 hafta içinde tamamlanacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek daha geniş bir kitleye ulaştırılmasının sağlanacağı belirtildi. Podolski, Patara'da top sektirdi, kazı çalışmalarına katıldı, sahilde ata bindi.

"DESTEK DEVAM EDECEK"

Patara’nın ülkemizin en önemli miraslarından biri olduğunu dile getiren Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, "Biz, Antalyaspor olarak, oyuncumuz Podolski ile Antalya’nın tanıtımına destek vermek istedik. Aylar öncesinden planlama yaptık ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Serinin ilk seferini Patara’ya yaptık. Podolski gün boyunca bize farklı alanda görüntüler verdi. En kısa zamanda hazırlanan videoyu sosyal medya kanallarından tüm dünyaya ulaştırmayı düşünüyoruz. Antalya bir dünya markası. Güzellikleri ve değerleriyle ön planda. Patara’dan başladık ve birçok güzelliğimizi yine bu yöntemle duyurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan farkRonaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Süper Lig ekibinde 4 isimde koronavirüs çıktı!Süper Lig ekibinde 4 isimde koronavirüs çıktı!
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi
İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi
Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'
Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
Süper Lig'de yılın takası! Fenerbahçe ocakta bombayı patlatıyor...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
Vida olayı için başvuruları yaptık
Vida olayı için başvuruları yaptık
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yok artık... Tüm dünya bu takası konuşuyor!
Yok artık... Tüm dünya bu takası konuşuyor!
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu
Podolski turizm elçisi oldu
Naldo: Yeni hocamıza adapte olacağız
'Yeni hocamıza adapte olacağız'
Antalyaspor'da dört ismin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekibinde 4 isimde koronavirüs çıktı!
Antalyaspor, Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı
Ersun Yanal'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Ersun Yanal Antalyaspor'da
Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi bugün başlıyor
Ersun Yanal dönemi bugün başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.