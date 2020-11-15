Ronaldo'dan Messi'ye şaşırtan fark

Futbol tarihinin en büyük rekabetinin ortak noktası Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, milli formalarıyla da her zaman kıyaslanıyorlar. Son dönemde Messi'nin milli formayla yaşadığı düşüş, rakamlara da yansıdı.
35 yaşındaki Ronaldo, son 10 Portekiz maçında 10 gol kaydetti. 33 yaşındaki Arjantinli Lionel Messi ise son 10 Arjantin Milli Takımı maçında akan oyunda hiç gol kaydedemedi.
Portekizli süper yıldız, Andorra karşısında 11 Kasım günü oynanan maçta 1 gol attı. Lionel Messi, son milli golünü 9 Ekim günü Ekvador karşısında bulduğu penaltıda kaydetti.
(SPORX)
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