Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin 4. transferi İstanbul'a geliyor: Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe, transferde dördüncü hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Sky.de’nin haberine göre Angers forması giyen 19 yaşındaki Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardı. Forvet ve sol kanatta oynayabilen genç yıldızın 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılması bekleniyor.

Berker İşleyen
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 4. transferini açıklaması artık an meselesi.

Özellikle forvet mevki için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir isimle daha el sıkıştı. Almanya'nın önde gelen haber kaynaklarından Sky.de'nin haberine göre Sarı-Lacivertliler Angers forması giyen Sidiki Cherif transferinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFERİ DUYURDULAR

Almanlar duyurdu! Fenerbahçe nin 4. transferi İstanbul a geliyor: Bonservisi belli oldu 1

Sky.de transferi 'Sidiki Cherif'i Fenerbahçe'de' şeklinde duyurdu. Öte yandan oyuncunun zorunlu satın alma bedelinin 20 milyon Euro olduğunun altı çizildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Almanlar duyurdu! Fenerbahçe nin 4. transferi İstanbul a geliyor: Bonservisi belli oldu 2

Forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilen 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol kaydetti.

