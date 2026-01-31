Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'nin 4. transferi İstanbul'a geliyor: Bonservisi belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 4. transferini açıklaması artık an meselesi.
Özellikle forvet mevki için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir isimle daha el sıkıştı. Almanya'nın önde gelen haber kaynaklarından Sky.de'nin haberine göre Sarı-Lacivertliler Angers forması giyen Sidiki Cherif transferinde mutlu sona ulaştı.
Sky.de transferi 'Sidiki Cherif'i Fenerbahçe'de' şeklinde duyurdu. Öte yandan oyuncunun zorunlu satın alma bedelinin 20 milyon Euro olduğunun altı çizildi.
Forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilen 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol kaydetti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum