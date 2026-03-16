Galatasaray'da Gabriel Sara'nın en büyük rüyası gerçek oldu! Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Galatasaray'a transfer olduğu ilk günlerde "En büyük hayalim Brezilya Milli Takımı forması giymek" diyen Gabriel Sara muradına erdi! Sarı-Kırmızılı formayla harika bir sezon geçiren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sambacıların 2026 Dünya Kupası geniş aday kadrosuna davet edilerek kariyerinde bir ilki yaşadı. Süper Lig'den Sara ile birlikte Ederson'un da kendisine yer bulduğu tarihi listede asıl büyük şok ise Neymar cephesinde yaşandı.

Emre Şen
BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da sergilediği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Gabriel Sara, kariyerinin en unutulmaz, en gururlu gününü yaşıyor.

Sarı-Kırmızılı takıma imza attığı günlerde hedefini Brezilya Milli Takımı olarak belirleyen yıldız futbolcu, sahada akıttığı terin ve gösterdiği istikrarın karşılığını fazlasıyla aldı.

SARA'NIN İLK MİLLİ GURURU: 38 MAÇ, 6 GOL, 3 ASİST!

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 38 resmi maça çıkan ve orta sahadaki dinamo rolüyle takımını sırtlayan Gabriel Sara, rakip fileleri 6 kez havalandırırken 3 de kritik asiste imza attı.

Bu istikrarlı ve skorer oyunu Brezilya teknik heyetinin de gözünden kaçmadı. 26 yaşındaki maestro, kariyerinde ilk kez ülkesinin A Milli Takım aday kadrosuna davet edilerek 2026 Dünya Kupası hayali için dev bir adım attı.

SÜPER LİG'DEN İKİ YILDIZ BİRDEN: EDERSON DA LİSTEDE!

Açıklanan dev listede Türk futbolseverleri gururlandıran bir diğer detay ise Süper Lig vurgusu oldu. Sambacıların 2026 Dünya Kupası geniş aday kadrosunda, Galatasaraylı Gabriel Sara'nın yanı sıra Süper Lig'de forma giyen yıldız oyuncu Ederson da kendisine yer buldu. Böylece Süper Lig, dünya futbolunun en büyük vitrinine iki önemli ismini birden göndermiş oldu.

NEYMAR'A TARİHİ ŞOK: KADRODA YOK!

Brezilya'nın açıkladığı kadronun dünya basınında en çok konuşulan maddesi ise şüphesiz Neymar oldu. Uzun yıllardır Brezilya futbolunun en büyük sembolü olan ve milli takımın kaptanlığını üstlenen 34 yaşındaki süperstar, herkesi şoke eden bir kararla 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna dahil edilmedi. Bu radikal karar, Brezilya'da yeni bir dönemin başladığı şeklinde yorumlandı.

Brezilya galatasaray Gabriel Sara
