Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti beraat etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararını kaldırdı ve Yazgan’ın beraatine karar verdi.

Eray Yazgan’ın savunması, avukatı Serdar Mermut tarafından yürütülen kararda ayrıca söz konusu reklam anlaşmasına ilişkin süreçte kulüp tarafından yetkili mercilerden görüş alındığı, kısa süre içinde sözleşmenin askıya alındığı ve ardından iptal edildiği de kronolojik olarak değerlendirildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Saygısızlara, seviyesizlere adaletin tokadı geldi. Suçsuz insanların günahını alan herkesin utanarak özür dilediği günleri görmemiz dileğiyle. ’İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında ’7258 sayılı yasaya muhalefet’ iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti" ifadelerini kullandı.