Meksika'dan Almanya'ya tarihi tokat!

2018 Dünya Kupası F Grubu'nda favori Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. Maça çok iyi başlayan Meksika, uzun bir süre tehlikeli ataklarla Almanya kalesini abluka altına aldı.
Dakikalar 35'i gösterdiğinde yine hızlı gelişen Meksika atağında ceza sahasında Hirving Lozano şık bir vuruşla Meksika'yı devreye 1-0 önde götüren golü kaydetti.
İkinci yarıda gol arayan Almanya karşısında kalesini çok iyi savunan Meksika, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı ve tarihi bir galibiyet elde etti. Almanya, Dünya Kupası tarihinde oynadığı son 7 açılış maçını da kazanmıştı.
ALMANYA 0 - 1 MEKSİKA
STAT: Luzhniki
HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)
ALMANYA: Neuer, Plattenhardt (Dk. 80 Mario Gomez), Hummels, Boateng, Kimmich, Khedira (Dk. 60 Reus), Kross, Draxler, Mesut Özil, Müller, Werner (Dk. 86 Brandt)
MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado (Dk. 74 Rafael Marquez), Layun, Carlos Vela (Dk. 58 Alvarez), Lozano (Dk. 66 Jimenez), Javier Hernandez
GOL: Dk. 35 Lozano (Meksika)
SARI KARTLAR: Dk. 40 Moreno, Dk. 90 Herrera (Meksika), Dk. 83 Müller, Dk. 84 Hummels (Almanya)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 2: Almanya ceza sahası içinde topla buluşan Lozano'nun sert vuruşunda, Boateng topa ayak koydu ve meşin yuvarlak kornere çıktı.
DAKİKA 35: Meksika öne geçti. Hızlı gelişen Meksika atağında Javier Hernandez'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lozano, rakibinden kurtulup, yakın direk dibine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
DAKİKA 39: Meksika ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu Kross kullandı. Kross'un şutunda, kaleci Ochoa'nın parmaklarının ucuna değen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 87: Sağ kanattan Draxler'in yaptığı ortada Mario Gomez yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
DAKİKA 89: Brandt'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Reus altı pas içine yerden sert gönderdi. Mario Gomez'in topukla yaptığı vuruşta, top kaleci Ochoa'dan döndü. Ceza sahası dışına açılan topa Kross sert vurdu, top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
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