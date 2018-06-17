Meksika'dan Almanya'ya tarihi tokat!

2018 Dünya Kupası F Grubu'nda favori Almanya ile Meksika karşı karşıya geldi. Maça çok iyi başlayan Meksika, uzun bir süre tehlikeli ataklarla Almanya kalesini abluka altına aldı.

Dakikalar 35'i gösterdiğinde yine hızlı gelişen Meksika atağında ceza sahasında Hirving Lozano şık bir vuruşla Meksika'yı devreye 1-0 önde götüren golü kaydetti.

İkinci yarıda gol arayan Almanya karşısında kalesini çok iyi savunan Meksika, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı ve tarihi bir galibiyet elde etti. Almanya, Dünya Kupası tarihinde oynadığı son 7 açılış maçını da kazanmıştı.

ALMANYA 0 - 1 MEKSİKA

STAT: Luzhniki

HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)

ALMANYA: Neuer, Plattenhardt (Dk. 80 Mario Gomez), Hummels, Boateng, Kimmich, Khedira (Dk. 60 Reus), Kross, Draxler, Mesut Özil, Müller, Werner (Dk. 86 Brandt)

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Herrera, Guardado (Dk. 74 Rafael Marquez), Layun, Carlos Vela (Dk. 58 Alvarez), Lozano (Dk. 66 Jimenez), Javier Hernandez