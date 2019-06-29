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Almanya 1 - 2 İsveç

FUTBOL HABERLERİ  | 29.06.2019 21:59 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda favori Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, yarı finale çıktı.

Almanya 1 - 2 İsveç

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8. düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde Almanya ile İsveç, Rennes kentindeki Roazhon Park Stadı'nda karşılaştı.

Almanya, maçın 16. dakikasında Lina Magull ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Sofia Jacobsson ile beraberliği yakalayan İsveç, 48. dakikada Stina Blackstenius'un golüyle rakibini 2-1 mağlup etti ve son yarı finalist oldu.

İsveç, yarı finalde Hollanda ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya-İsveç 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası

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