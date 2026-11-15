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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ayrılığının maliyeti ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından teknik kadroda değişiklik yaşandı. Sezon başında İsmail Kartal'ın ekibinde göreve başlayan Dirk Kuyt ile yeni yapılanma kapsamında vedalaşıldı.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt ayrılığının maliyeti ortaya çıktı!
Burak Kavuncu

Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayacağı için Fenerbahçe'den ayrılan Dirk Kuyt'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının sarı-lacivertli kulübe maliyeti belli oldu.

KUYT'IN FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI BELLİ OLDU

Fenerbahçe de Dirk Kuyt ayrılığının maliyeti ortaya çıktı! 1

Hollandalı teknik adamla yolların ayrılmasının ardından kulübün yaptığı ödeme de gündeme geldi. İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Kuyt'ın sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan maaş haklarını karşılamayı kabul etti.

Bu kapsamda 46 yaşındaki çalıştırıcıya yapılan toplam ödemenin 1 milyon 125 bin euro olduğu öne sürüldü.

125 BİN EURO'LUK ŞAMPİYONLAR LİGİ BONUSU

Fenerbahçe de Dirk Kuyt ayrılığının maliyeti ortaya çıktı! 2

Ortaya çıkan rakamın 1 milyon euroluk kısmının sezon sonuna kadar ödenmesi gereken maaştan oluştuğu belirtildi. Kalan 125 bin euronun ise sözleşmede bulunan Şampiyonlar Ligi bonusundan kaynaklandığı aktarıldı.

Böylece Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt ile yollarını ayırmasının toplam maliyetinin 1 milyon 125 bin euroya ulaştığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Teknik direktör Dirk Kuyt
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