Fenerbahçe'den Brezilya'ya çıkarma! Emre Belözoğlu Milli yıldızı istedi

Ocak ayındaki transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, rotasını Brezilya'ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin Corinthians forması giyen iki genç futbolcu için harekete geçtiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN RADARINDA İKİ CORINTHIANS YILDIZI VAR

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Corinthians'ın genç orta saha oyuncuları Breno Bidon ve Andre Luiz'i transfer listesine aldı. İki futbolcunun gelişimini yakından takip eden yönetimin, oyuncuların transfer koşulları hakkında da araştırma yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, her iki oyuncunun menajeriyle ilk temasları kurduğu ileri sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ORTA SAHA PLANI

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun orta sahada farklı özelliklere sahip, hem savunma görevlerini yerine getirebilen hem de hücum organizasyonlarına katkı sunabilen futbolcular istediği aktarıldı.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Corinthians forması giyen iki genç oyuncuyu belirlenen kriterlere uygun adaylar arasında değerlendirdiği kaydedildi.

BRENO BIDON MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYİYOR

Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden Breno Bidon'un Brezilya Milli Takımı'nda da görev alması dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayında başlayacak transfer dönemi öncesinde iki futbolcuyla ilgili temaslarını ilerletmesi bekleniyor.