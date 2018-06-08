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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Mesut ve İlkay'a tehdit

ALMANYA HABERLERİ  | 08.06.2018 08:59 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştukları için tepki gören Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Mesut ve İlkay'a tehdit

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İngiltere’nin Başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştukları için tepki gören Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile ilgili tehditkar bir açıklama yaptı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur” diye konuştu.

Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay ve Özil’le köprü kurulması gerektiğini söyleyen Steinmeier “Çıkış yolu aranmasına yardımcı olunmalı” önerisi yaptı.

50 BİN TEPKİ MESAJI GELDİ
Düşman imajı yaratılmasının günlük hayatta ayırım yapmayı kolaylaştırdığını ifade eden Steinmeier, iki yıldız ile görüştüğü için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini söyledi.

Steinmeier, hesabına 50 bin dolayında mesaj gönderilip konunun tartışmaya dönüştürülmesinin sosyal medya için istisnai bir durum olduğunu ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı, Alman milli takım kampından önce iki futbolcuyla bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil ilkay gündoğan Frank-Walter Steinmeier Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kimin haklı kimin haksız olduğunu anlamak için tarafları kimlerin desteklediğine bir bak der atalarımız. Bir tarafta PKK, HDP, Avrupa, ABD, İsrail, YPG, her fırsatta vatanı dışarıya şikayet eden CHP, diğer tarafta Turanlar, Hilalciler, Müslüman ve sömürülen ülkeler ve bu vatan için başını tankın önüne tereddüt etmeden koyanlar. Oyunuzu verin demiyorum ama uyanık olalım bu vatan hepimizin. Suriye gibi olursak bizi Rusya krizinde desteklemeyen Azerbaycan dahil kimse ülkesine almaz. Biz birlikte güzeliz canım Türkiyem
sen ne konusuyorsun degisik !!
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