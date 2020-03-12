Almanya'da bir futbolcu daha koronavirüs çıktı

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Hannover'de koronavirüsün etkileri devam ediyor. Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testlerinin pozif çıkmasının ardından Jannes Horn'da da koronavirüs çıktı.

Bütün takım koronavirüs testinden geçirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından idmanlar iptal edildi.

Bild'de yer alan haberde göre, Horn'un erkek kardeşi Florian'ın da koronavirüs olduğu bildirildi. İki ismin hafta sonunda bir aile kutlamasında bulunduğu duyuruldu.