Almanya'da bir futbolcu daha koronavirüs çıktı

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Hannover'de koronavirüsün etkileri devam ediyor. Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testlerinin pozif çıkmasının ardından Jannes Horn'da da koronavirüs çıktı.
Bütün takım koronavirüs testinden geçirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından idmanlar iptal edildi.
Bild'de yer alan haberde göre, Horn'un erkek kardeşi Florian'ın da koronavirüs olduğu bildirildi. İki ismin hafta sonunda bir aile kutlamasında bulunduğu duyuruldu.
Ronaldo'da koronavirüs şüphesi...
F.Bahçeli isim ameliyat olacak
Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmüyor
Kariyerinin en verimli günlerini yaşıyor
Fatih Terim, Sergen Yalçın'a yenilmedi
Muslera Beşiktaş derbisi kaçırmadı
Hem lig hem de deplasman lideri
Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi
Beşiktaş'tan iki yeni imza
Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
Alman futbolcu koronavirüse yakalandı
Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!
Olympiakos koronavirüs testini geçti
Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar
TFF'den kulüplere flaş hakem çağırısı
Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli
Okuyucu Yorumları 0 yorum