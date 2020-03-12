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  4. Almanya'da bir futbolcu daha koronavirüs çıktı

Almanya'da bir futbolcu daha koronavirüs çıktı

ALMANYA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Hannover'de Jannes Horn'da da koronavirüs çıktı.

Almanya'da bir futbolcu daha koronavirüs çıktı

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Hannover'de koronavirüsün etkileri devam ediyor. Hannover'in 23 yaşındaki defans oyuncusu Timo Hübers'in koronavirüs testlerinin pozif çıkmasının ardından Jannes Horn'da da koronavirüs çıktı.

Bütün takım koronavirüs testinden geçirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından idmanlar iptal edildi.

Bild'de yer alan haberde göre, Horn'un erkek kardeşi Florian'ın da koronavirüs olduğu bildirildi. İki ismin hafta sonunda bir aile kutlamasında bulunduğu duyuruldu.


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Almanya Bundesliga hannover 96 koronavirüs jannes horn

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