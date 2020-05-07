Almanya’da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile spor müsabakalarının tamamı ertelenen Avrupa’da liglerin açılma tarihleri yavaş yavaş belirleniyor. 16 Mart’ta askıya alınan Almanya Bundesliga’da, yapılan görüşmeler sonrası liglerin önümüzdeki hafta açılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert, 16 Mayıs'ta oynanmaya başlanacak olan karşılaşmaların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynatılacağını belirtti.
Almanya Bundesliga’da önümüzdeki haftanın maçları şöyle:
16.30 Dortmund - Schalke 04
16.30 RB Leipzig - Freiburg
16.30 Hoffenheim - Hertha Berlin
16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
16.30 Augsburg - Wolfsburg
19.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach
16.30 Köln - Mainz
19.00 Union Berlin - Bayern Münih
21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
(DHA)
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