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Almanya'da Köln, Bundesliga'da kaldı

29.05.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonu 16. sırada tamamlayan Köln, play-out'ta 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında İkinci Lig'i 3. sırada bitiren Holstein Kiel'i 5-1 yenerek Bundesliga'da kaldı.

Almanya'da Köln, Bundesliga'da kaldı

Köln, Holstein Stadı'nda oynanan maçın 3. dakikasında Jonas Hector'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Holstein Kiel, bu gole 4. dakikada Jae-sung Lee ile cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekip, 6. ve 13. dakikada Sebastian Andersson ve 39. dakikada Rafael Czichos'un topu filelere göndermesiyle ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Köln, 84. dakikada Ellyes Skhiri ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

26 Mayıs'ta oynanan play-out ilk maçında konuk ettiği rakibine 1-0 mağlup olan Köln, rövanş karşılaşmasında aldığı bu sonuçla Bundesliga'da kaldı.

Bundesliga'da sezonu 17. sırada tamamlayan Werder Bremen ve 18. basamakta bitiren Schalke 04 küme düşmüş, İkinci Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Bochum ile ikinci sırayı alan Greuther Fürth, Bundesliga'ya yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
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