Almanya'da 'Turbo vatandaşlık' uygulaması kaldırıldı! Muhafazakarlar istemiyordu...

Almanya'da koalisyon hükümeti kurmaya hazırlanan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve SPD, kamuoyunda ‘turbo vatandaşlık’ olarak bilinen uygulamayı kaldırma kararı aldı. 2024 Haziran’da yürürlüğe giren uygulamayı, yeni hükümetin küçük ortağı SPD’nin liderliğindeki SPD-Yeşiller-Hür Demokrat Parti (FDP) hayata geçirmişti.

DW Türkçe'nni haberine göre uygulama yürürlüğe girdiğinden beri muhafazakâr CDU/CSU’nun hedefindeydi. Hristiyan Birlik partileri üç yıl sürenin Alman vatandaşlığını hak etmek için ‘çok kısa’ olduğunu savunuyordu.

5 YILLIK VATANDAŞLIKTA ANLAŞILDI

Partiler ‘beş yılda vatandaşlık’ uygulamasınıysa sürdürmekte anlaştı. Buna göre Almanya’da kesintisiz beş yıl ikamet eden ve B1 seviyesinde Almanca bilen göçmenler, vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek.

‘Turbo vatandaşlığa’ başvuranlarda aranan koşullar şunlardı:



C1 seviyesinde Almanca

Alman toplumuna entegre olunduğunu kanıtlar nitelikte sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışmış olma

İş veya eğitimde üstün başarı