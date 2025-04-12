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Almanya'da 'Turbo vatandaşlık' uygulaması kaldırıldı! Muhafazakarlar istemiyordu...

Almanya’da üç yıl ikamete vatandaşlık hakkı tanıyan ‘turbo vatandaşlık’ uygulaması Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve SPD, tarafından kaldırıldı.

Almanya'da 'Turbo vatandaşlık' uygulaması kaldırıldı! Muhafazakarlar istemiyordu...
Jale Uslu

Almanya'da koalisyon hükümeti kurmaya hazırlanan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve SPD, kamuoyunda ‘turbo vatandaşlık’ olarak bilinen uygulamayı kaldırma kararı aldı. 2024 Haziran’da yürürlüğe giren uygulamayı, yeni hükümetin küçük ortağı SPD’nin liderliğindeki SPD-Yeşiller-Hür Demokrat Parti (FDP) hayata geçirmişti.

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DW Türkçe'nni haberine göre uygulama yürürlüğe girdiğinden beri muhafazakâr CDU/CSU’nun hedefindeydi. Hristiyan Birlik partileri üç yıl sürenin Alman vatandaşlığını hak etmek için ‘çok kısa’ olduğunu savunuyordu.

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5 YILLIK VATANDAŞLIKTA ANLAŞILDI

Partiler ‘beş yılda vatandaşlık’ uygulamasınıysa sürdürmekte anlaştı. Buna göre Almanya’da kesintisiz beş yıl ikamet eden ve B1 seviyesinde Almanca bilen göçmenler, vatandaşlık başvurusunda bulunabilecek.

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‘Turbo vatandaşlığa’ başvuranlarda aranan koşullar şunlardı:

C1 seviyesinde Almanca
Alman toplumuna entegre olunduğunu kanıtlar nitelikte sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışmış olma
İş veya eğitimde üstün başarı

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Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlık Almanya
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