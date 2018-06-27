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Almanya Dünya Kupası'na ilk kez gruplarda veda etti!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 27.06.2018 20:13 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'nda, gruptaki üçüncü maçında Güney Kore'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden Almanya büyük şok yaşarken, tarihinde bir ilkle karşılaştı. Almanya, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'na ilk turda veda etmiş oldu.

Almanya Dünya Kupası'na ilk kez gruplarda veda etti!

Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak 2018 Dünya Kupası'na veda eden Almanya, bir ilk yaşadı.

Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi.

Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

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Almanya dünya kupası

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