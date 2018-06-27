Almanya Dünya Kupası'na ilk kez gruplarda veda etti!

Güney Kore'ye 2-0 mağlup olarak 2018 Dünya Kupası'na veda eden Almanya, bir ilk yaşadı.
Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi.
Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.
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