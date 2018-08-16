Almanya, FIFA sıralamasında 14 sıra birden düştü

FIFA'nın Ağustos ayı ülkeler sıralamasını açıklandı. 2018 Rusya Dünya Kupası'na gruplarda elenerek veda eden ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Almanya, ilk sıradaki yerini kaybetti. 14 sırada birden düşen Almanya, 1561 puanla ancak 15. basamakta kendisine yer bulabildi.

6 basamak birden çıkan Fransa, 1726 puanla zirveye yerleşti. Horozlar'ı Belçika, Brezilya ve Hırvatistan takip etti. Türkiye, 1455 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

EN BÜYÜK İKİNCİ DÜŞÜŞ!

14 sırada birden düşen Almanya, Mısır'ın ardından en büyük düşüş yaşayan ikinci ülke oldu. Dünya Kupası'nda Almanya gibi gruplarda elenen Mısır, 20 basamak gerileyerek 65. sırada kaldı. Almanya son olarak 2005'te 16. sırada kalmıştı.

RUSLAR'DAN BÜYÜK ÇIKIŞ

Ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselip önemli bir başarı yakalayan Rusya, 20 basamak birden yükselip 49. basamağa tırmandı. Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan da 16 sıra çıkıp 4. basamağa yerleşerek dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Fransa 1726

Belçika 1723

Brezilya 1657

Hırvatistan 1643

Uruguay 1627

İngiltere 1615

Portekiz 1599

İsviçre 1597

İspanya 1580

Danimarka 1580

