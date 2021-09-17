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Almanya Futbol Federasyonu açıkladı! Stefan Kuntz'un Türkiye için serbest

17.09.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışması için sözleşmesinin feshine karar verildiğini açıkladı.

Almanya Futbol Federasyonu açıkladı! Stefan Kuntz'un Türkiye için serbest

Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye ile anlaşması halinde Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Almanya Futbol Fderasyonu, Stefan Kuntz'un Türkiye milli takımının teknik direktörü olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışabilmesi için mevcut sözleşmesinin iptal edilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Stefan Kuntz'un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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