Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil ile ilgili olarak, "Irkçı saldırılar karşısında belirli durumlarda daha açık bir şekilde pozisyon almalıydım ve Mesut Özil’in önünde durmalıydım" ifadesini kullandı.

Grindel, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Mesut Özil gibi bir futbolcunun ağır suçlamalarda bulunduğunda bunun düşünmeye sevk etmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuda "Nerede yanlış yapıldı?" diye kafa yorduğunu aktaran Grindel, şu görüşleri paylaştı:

"Irkçı saldırılar karşısında belirli durumlarda daha açık bir şekilde pozisyon almalıydım ve Mesut Özil'in önünde durmalıydım. Net sözler bulmalıydım."

Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Grindel, Mesut Özil’in DFB tarafından yarı yolda bırakıldığı hissini taşımasından dolayı da üzgün olduğunu kaydetti.

Grindel, Dünya Kupası'ndan sonra Mesut Özil'in performansıyla ilgili yorumda bulunmadığını iddia ederek, "Birlikte kazanırız birlikte kaybederiz. Bu, benim açımdan her zaman için nettir." değerlendirmesinde bulundu.