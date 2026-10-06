Okan Buruk'un Barcelona hesabı: Davinson'a Kasımpaşa molası

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası ilk maçında Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de rotasyona hazırlanıyor. Stoper ve orta saha hattında değişiklik beklenirken, dinlendirilmesi öne çıkan isimlerin başında Davinson Sanchez geliyor.

DAVINSON SANCHEZ'İN YORGUN DÖNÜŞÜ

Milli takım görevinden yorgun dönecek olan Kolombiyalı futbolcunun Kasımpaşa karşısında dinlendirilmesi bekleniyor. Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'yla çarşamba gecesi Türkiye saatiyle 02.45'te Peru'ya karşı hazırlık maçında sahaya çıkacak. Uzun yolculuğun ardından maçtan bir gün önce İstanbul'a dönmesi planlanan Kolombiyalı stoperin ilk 11'de başlamaması gündemde. Onun yerine savunmada Mario Lemina'nın ya da Kaan Ayhan'ın görev alabileceği konuşuluyor.

TORREIRA'YA DA MOLA İHTİMALİ

Uruguay Milli Takımı'na giden Lucas Torreira'nın da takıma geç katılması bekleniyor. Okan Buruk'un Uruguaylı orta saha oyuncusunu dinlendirip yerine Mario Lemina'yı ilk 11'de değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Davinson Sanchez ve Torreira gibi uzun seyahat yapan futbolcuların maça tam hazır çıkmasının zor olacağı belirtiliyor.

BARCELONA GÖLGESİ KADRO TERCİHLERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Normalde cumartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşması, Galatasaray'ın 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç nedeniyle 9 Ekim Cuma gününe alındı. Sarı-kırmızılı ekip, 14 oyuncusunu milli takımlara gönderdi. Victor Osimhen ve Roland Sallai'nın tedavi süreci de devam ediyor.

Milli takımlardan dönen oyuncuların Kasımpaşa maçından önce takımla yalnızca bir antrenman yapabileceği belirtilirken, Buruk'un milli ara boyunca grupla çalışan isimlere daha fazla süre vermeyi planladığı aktarıldı. Süper Lig'de 13 puanla ikinci sırada bulunan Galatasaray, Avrupa'daki Barcelona sınavı öncesinde ligde oyuncu tercihlerinde temkinli davranacak.