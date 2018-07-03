SPOR

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün görevde kalacağını açıkladı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 03.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından takımdaki geleceği merak edilen Joachim Löw, görevinin başında kalacağını açıkladı.

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün görevde kalacağını açıkladı!

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw'ün, görevde kalacağı bildirildi.

Alman Futbol Federasyonu'ndan (DFB) yapılan açıklamada, Löw'ün DFB yönetimiyle yaptığı görüşmede teknik direktörlüğü sürdürmek ve gelecekteki görevlere ilişkin takımın yeni oluşumunu şekillendirmek istediğini söylediği aktarıldı.

Almanya Milli Takımı'nın başında 2006'dan beri bulunan ve 2014'te Brezilya'da takımıyla Dünya Kupası'nı kazanan Löw'ün sözleşmesi 2018 Dünya Kupası öncesinde 2022'ye kadar uzatılmıştı.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Rebekah Vardy'den eşi Jamie Vardy'ye büyük destek!Rebekah Vardy'den eşi Jamie Vardy'ye büyük destek!
John Obi Mikel: Arjantin maçından önce babamı kaçırdılarJohn Obi Mikel: Arjantin maçından önce babamı kaçırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya almanya futbol federasyonu joachim low

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı

Tancredi Palmeri: Fenerbahçe, Bas Dost'la anlaştı

Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro

Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro

Bursaspor'dan Eto'o atağı

Bursaspor'dan Eto'o atağı

Trezeguet'den Galatasaray açıklaması!

Trezeguet'den Galatasaray açıklaması!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polonya Adam Nawalka ile yollarını ayıracak!

Polonya Adam Nawalka ile yollarını ayıracak!

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün görevde kalacağını açıkladı!

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün görevde kalacağını açıkladı!

Rebekah Vardy'den eşi Jamie Vardy'ye büyük destek!

Rebekah Vardy'den eşi Jamie Vardy'ye büyük destek!

John Obi Mikel: Arjantin maçından önce babamı kaçırdılar

John Obi Mikel: Arjantin maçından önce babamı kaçırdılar

Rusya, İspanya'yı eleyince işe elbiseyle gitti!

Rusya, İspanya'yı eleyince işe elbiseyle gitti!

Real Madrid'den Neymar yalanlaması

Real Madrid'den Neymar yalanlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.