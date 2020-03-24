Almanya Futbol Federasyonu koronavirüs nedeniyle ligleri bir kez daha erteledi!

Almanya Bundesliga'da maçlar 2 Nisan'a kadar ertelenmişti. Almanya Futbol Ligi'nin (DFL) internet sitesinden yapılan açıklamada alınan bu kararda, takımlarda koronavirüse rastlanan oyuncuların olması ve sayının daha da artma ihtimali olduğu vurgulandı.
BİR ERTELEME KARARI DAHA
Almanya Futbol Federasyonu, liglerin en erken 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu. Henüz koronavirüs tehlikesinin geçmediği vurgulanırken, liglerin bir kez daha ertelendiği açıklandı.
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