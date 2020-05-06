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Almanya hükümeti, Bundesliga hakkında kararını verdi

ALMANYA HABERLERİ  | 06.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

Almanya hükümeti, Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi.

Almanya hükümeti, Bundesliga hakkında kararını verdi

Almanya hükümeti, Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihler ilerleyen günlerde netleştirilecek.


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