Almanya hükümeti, Bundesliga hakkında kararını verdi

Almanya hükümeti, Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihler ilerleyen günlerde netleştirilecek.
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