Almanya, Joachim Löw'ün sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı!

Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw'ün sözleşmesi, 2022'ye kadar uzatıldı.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Löw ile sürdürdükleri başarılı iş birliğinin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na kadar devam edeceği ve Alman teknik adamın 2020'de bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, antrenör Thomas Schneider ve kaleci antrenörü Andreas Köpke'nin sözleşmelerinin de 2022'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.

Öte yandan Almanya Milli Takımı Direktörü Oliver Bierhoff'un sözleşmesinin ise 2024'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Löw, sözleşmenin uzatılmasının özel bir durum olduğunu ve memnuniyetle sözleşmeyi uzattığını belirterek, "Sözleşmenin uzatılması, milli takımı daha da geliştirme görevine bağlı büyük bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nın başında 2006'dan beri bulunan Löw, 2014'te Brezilya'da takımıyla Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

