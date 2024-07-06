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  4. Almanya kafayı Türklere taktı! Mağlubiyet sonrası yorumlar teker teker engellendi

Almanya kafayı Türklere taktı! Mağlubiyet sonrası yorumlar teker teker engellendi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.07.2024 16:27
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Almanya'yı uzatmaların son dakikasında attığı golle 2-1 yenen İspanya, yarı finale çıktı. Mağlubiyet sonrası Alman Milli takımının resmi hesabında gizlenen yorumlar dikkatlerden kaçmadı.

Almanya kafayı Türklere taktı! Mağlubiyet sonrası yorumlar teker teker engellendi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde İspanya, Almanya’yı normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ALMANYA, SON 2 ŞAMPİYONADA YARI FİNAL GÖREMEDİ

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Almanya Milli Futbol Takımı, son 2 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemedi.

İspanya ile en fazla Avrupa şampiyonu olan takım konumundaki Almanlar, son yarı finalini 2016'da oynadı. 2020'de son 16 turunda elenen Almanya, ev sahibi olduğu bu turnuvaya ise çeyrek finalde veda etti.

MAÇ SONRASI İLGİNÇ HAMLE

Almanya Milli Takımı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Türk taraftarların yaptığı Merih Demiral, Bozkurt emojisi ve Türk bayraklı yorumlar gizlendi.

Euro 2024


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Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye euro 2024
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