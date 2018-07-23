Mesut Özil, Almanya'yı ikiye böldü!

Almanya Futbol Federasyonu Başkanlığı, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takımı bıraktığını açıklayan paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Mesut Özil'in milli takımdaki üstün formundan dolayı müteşekkiriz. Ancak bize yöneltilen ırkçılık suçlamasını kabul etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı. "MESUT DEVAM ETSEYDİ MUTLU OLURDUK"

Mesut Özil'in 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük katkı sağladığını belirten DFB Başkanlığı, "Mesut Özil Almanya formasıyla 92 maçta forma giydi ve milli takımdaki birçok başarıda pay sahibi oldu. Mesut Özil'in milli takımda devam etseydi mutlu olurduk ancak kararına saygı duyuyoruz " değerlendirmesini yaptı. BARLEY: BU BİR ALARM SİNYALİDİR Almanya Adalet Bakanı Katharine Barley de Mesut'un açıklamalarını bir alarm sinyali olarak niteledi. Barley sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mesut Özil'in büyük bir Alman futbolcu olduğunu belirterek, "Mesut gibi büyük bir Alman futbolcunun ülkesinde ırkçılık nedeniyle istenmediğini ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından temsil edilmediğini hissetmesi bir alarm sinyalidir" ifadelerini kullandı.

DEMMER: MESUT'UN KARARINA SAYGI DUYULMALI

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de federal basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında Mesut Özil'in ayrılma kararını saygı duyulmasını istedi. Demmert, Başbakan Merkel'in Mesut'u futbolcu olarak takdir ettiğine dikkati çekerek Almanya'nın dünyaya açık bir ülke olduğunu ve sporun Almanya'da uyum için çok başarılı bir araç olduğunu belirtti. Demmert ayrıca Merkel'in uyuma da çok önem verdiğine işaret ederek, ''Almanya'da yaşayan Türklerin çoğu entegre olmuştur. Spor ve ekonomi alanında da çok başarılı örnekler var.'' sözlerine yer verdi. "ÖZİL ENTEGRASYONDAN BAHSEDEMEZ"

Dışişleri bakanı Heiko Maas bu konunun çok büyütüldüğünü söyleyerek, "Britanya'da çalışan bir multi-milyonlerin Almanya'ya entegrason konusuyla ilgili söylediklerini dikkate değer bulmuyorum. Her ne olursa olsun gerçek saha içinde. Bir gerçek var ki Almanlar Dünya Kupası'ndan elendi ve Bay Özil'in Erdoğan ile fotoğraf çekilmesinin payı bunda yok denecek kadar az" diye konuştu.

STENGER: FEDERASYON BAŞKANI GRINDEL SON 50 YILIN EN KÖTÜSÜ

Almanya Futbol Federasyonu'nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel'in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi. Stenger, Tageschau internet sitesine verdiği demeçte Grindel'n sadece Özil olayındaki krizi yönetememisinin dışında diğer genel konularda da son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu ve artık yerine gelecek kişinin sakin bir şekilde tartışılması gerektiğini kaydetti. ÖZCAN MUTLU: MESUT ÖZİL'İN BU ŞEKİLDE AYRILMAK ZORUNDA BIRAKILMASI SKANDAL Alman Engelli Sporcular ve Rehabilitasyon Birliği Başkanı ve eski Yeşiller Partisinin Federal Meclis Spor Komisyonu üyesi Özcan Mutlu da Özil'in Alman milli takımında bu şekilde ayrılmak zorunda bırakılmasının büyük bir skandal olduğunu söyledi. Skandalın başını DFB Başkanı Grindel'in çektiğini savunan Mutlu, "Kendisini Alman futboluna adamış, milli takımında muhteşem oynayan hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunda katkısı olan Özil'in bu şekilde günah keçisi yapılması Almanya ve Alman sporu için kara bir lekedir" dedi.

TÜRKLERE YÖNELİK IRKÇILIK VE DÜŞMANLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Özil'in ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalmasının Almanya'daki göçmenler için tehlike çanlarının çalmaya başladığı olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Mutlu, "Her ne kadar Almanya için emek versen, dünya şampiyonu olsan siyasette başarılı olsan da yine Türksün, yabancısın, ırkçıların kurbanısın. Bu çok tehlikeli bir gidişat. Alman federasyonu, siyaseti, cumhurbaşkanı ve başbakanı, Türklere yönelik ırkçılığın ve düşmanlığın önüne geçilmesi için ellerinde geleni yapmalıdır" şeklinde konuştu. "BUGÜN HEPİMİZ KAYBETTİK" Alman Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Bodo Illgner de Mesut'a teşekkür ederek, Mesut ve İlkay'ın çektirdiği fotoğrafın eleştirilmesinin yabancı düşmanlığıyla ilgili olduğunu savundu. Almanya Türk Toplumu'nun da twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Özil'in tüm haklı eleştirilerine rağmen, tüm tartışmalar bu ülkede nerede durduğumuzu gösteriyor. Irkçılık bir 'kurban evrelemesi' olarak yeniden yorumlanır. Bugün hepimiz kaybettik."