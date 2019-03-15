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Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

ALMANYA HABERLERİ  | 15.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Sırbistan ve Hollanda ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın, Sırbistan ve Hollanda ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Mart'ta Wolfsburg kentinde hazırlık maçında Sırbistan ve 24 Mart'ta Amsterdam'da 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın 23 kişilik aday kadrosu belirlendi.

Açıklamada, teknik direktör Joachim Löw'ün, Leipzig takımından Lukas Klostermann, Hertha Berlin'den Niklas Stark ve Werder Bremen'den Maximilian Eggestein'i ilk kez aday kadroya aldığı ifade edildi.

Aday kadroda Manchester City'de forma giyen Türk asıllı İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer ve Borussia Dortmund'dan Marco Reus da yer alıyor.

Löw, Frankfurt kentinde düzenlenen basın toplantısında, Bayern Münih'te forma giyen Mats Hummels, Thomas Müller ve Jerome Boateng'in kadroya dahil edilmediğini, milli takımda değişim yapmanın kendileri için gerekli olduğunu söyledi. Bu oyuncuların yaşadığı hayal kırıklığını anladığını ifade eden Löw, değişim için şimdi doğru bir zamanın olduğunu kaydetti.

Almanya A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (Leipzig)

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