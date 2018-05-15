Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası aday kadrosu açıklandı!

Almanya Milli Futbol Takımı’nın Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Joachim Löw, Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın yanı sıra Beşiktaş’ın eski golcülerinden Mario Gomez’i de kadroya aldı.
Olaylı bir şekilde Almanya Milli Takımı'nı seçen, şu anda sakatlığı bulunan ancak Haziran 2018'in başında tam olarak iyileşmesi beklenen Türk asıllı yıldız Kerem Demirbay, aday kadroya dahil edilmedi.
İşte Almanya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Kaleciler: Leno, Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Trapp
Savunma: Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kimmich, Plattenhardt, Rüdiger, Süle, Tah
Orta saha ve forvet: Julian Brandt, Julian Draxler, Mario Gomez, Leon Goretzka, İlkay Gündoğan, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Petersen, Marco Reus, Stefan Rudy, Leroy Sane, Timo Werner
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