Almanya Milli Takımında yılan paniği! "Sonuçları kötü olabilir"

2026 FIFA Dünya Kupası için Kuzey Amerika'da bulunan Almanya Milli Takımı'nda Joshua Kimmich'in yaptığı açıklamalar gündem oldu. Deneyimli futbolcu, kamp sürecinde karşılaştıkları zehirli bir yılan nedeniyle dikkatli olmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bild'e konuşan Kimmich, Almanya'da bu tür tehlikelerle sık karşılaşmadıklarını belirterek, turnuvanın düzenlendiği bölgelerde doğanın farklı riskler barındırdığını dile getirdi.

"ZEHİRLİ BİR YILAN GÖRDÜK"

Yaşadıkları olayı anlatan Kimmich, "Dün zehirli bir yılan gördük. Isırılması halinde hastaneye gitmek gerekiyor. Hayati tehlike oluşturmasa bile oldukça ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA BÖYLE ŞEYLER YOK"

Almanya'da vahşi ve tehlikeli hayvanlarla karşılaşmanın nadir olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Burada durum çok farklı. Yanlışlıkla bir yılanın üzerine basarsanız sonuçları oldukça kötü olabilir" dedi.

TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR

Kimmich, kamp boyunca çevredeki yabani hayvanlara karşı büyük bir dikkat gösterdiklerini belirterek, "Bu yüzden doğaya ve burada yaşayan hayvanlara karşı büyük bir saygı duyuyoruz. Mesafemizi koruyup son derece temkinli davranıyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.