SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Almanya Milli Takımında yılan paniği! "Sonuçları kötü olabilir"

Almanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Joshua Kimmich, Dünya Kupası sırasında karşılaştıkları tehlikeli bir olayla ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncu, gördükleri zehirli yılanın takım içinde tedirginlik yarattığını söyledi.

Almanya Milli Takımında yılan paniği! "Sonuçları kötü olabilir"
Burak Kavuncu
Joshua Kimmich

Joshua Kimmich

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası için Kuzey Amerika'da bulunan Almanya Milli Takımı'nda Joshua Kimmich'in yaptığı açıklamalar gündem oldu. Deneyimli futbolcu, kamp sürecinde karşılaştıkları zehirli bir yılan nedeniyle dikkatli olmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bild'e konuşan Kimmich, Almanya'da bu tür tehlikelerle sık karşılaşmadıklarını belirterek, turnuvanın düzenlendiği bölgelerde doğanın farklı riskler barındırdığını dile getirdi.

"ZEHİRLİ BİR YILAN GÖRDÜK"

Almanya Milli Takımında yılan paniği! "Sonuçları kötü olabilir" 1

Yaşadıkları olayı anlatan Kimmich, "Dün zehirli bir yılan gördük. Isırılması halinde hastaneye gitmek gerekiyor. Hayati tehlike oluşturmasa bile oldukça ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA'DA BÖYLE ŞEYLER YOK"

Almanya Milli Takımında yılan paniği! "Sonuçları kötü olabilir" 2

Almanya'da vahşi ve tehlikeli hayvanlarla karşılaşmanın nadir olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Burada durum çok farklı. Yanlışlıkla bir yılanın üzerine basarsanız sonuçları oldukça kötü olabilir" dedi.

TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR

Almanya Milli Takımında yılan paniği! "Sonuçları kötü olabilir" 3

Kimmich, kamp boyunca çevredeki yabani hayvanlara karşı büyük bir dikkat gösterdiklerini belirterek, "Bu yüzden doğaya ve burada yaşayan hayvanlara karşı büyük bir saygı duyuyoruz. Mesafemizi koruyup son derece temkinli davranıyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Fransa - Senegal maç anlatımı!CANLI | Fransa - Senegal maç anlatımı!
Hacıosmanoğlu’na yüklendi! “Hakan Safi’ye neden laf edemiyorsun?”Hacıosmanoğlu’na yüklendi! “Hakan Safi’ye neden laf edemiyorsun?”
Anahtar Kelimeler:
Almanya yılan dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

Lahmacun enflasyonu gündemde! Yazın restoran hesapları neden kabarıyor?

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

İnşaatlarda yeni dönem: Vatandaş yapacak 'Anons yapılıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.