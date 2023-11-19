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Almanya'nın attığı golde İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

19.11.2023 12:39 | Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya’yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya’nın golleri ise Havertz ve Füllkrug’dan geldi. Füllkrug’un attığı gol sırasında İlkay Gündoğan'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Almanya'nın attığı golde İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Barcelona
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A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

ALMANYA'NIN GOLÜNDE İLKAY'IN HALİ GÜNDEM OLDU

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Mücadelede 49. dakikada topla birlikte orta alanı geçen Wirtz’in pasında topla buluşan Füllkrug, ceza sahası dışı sol tarafında sağına çekip yakın köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. O anlarda İlkay'ın sevinmemesi sosyal medyada gündem oldu.

TÜM TAKIM BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

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Almanya'nın hep birlikte büyük sevinç yaşadığı o anlarda İlkay'ın bu gole tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

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