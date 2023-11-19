Almanya'nın attığı golde İlkay Gündoğan'ın tavrı sosyal medyada gündeme oturdu!

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

ALMANYA'NIN GOLÜNDE İLKAY'IN HALİ GÜNDEM OLDU

Mücadelede 49. dakikada topla birlikte orta alanı geçen Wirtz’in pasında topla buluşan Füllkrug, ceza sahası dışı sol tarafında sağına çekip yakın köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. O anlarda İlkay'ın sevinmemesi sosyal medyada gündem oldu.

TÜM TAKIM BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Almanya'nın hep birlikte büyük sevinç yaşadığı o anlarda İlkay'ın bu gole tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.





