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Almanya'nın dev maçında sahaya sis bombaları atıldı! Oyuncular nefes almakta zorlandı, hakem maçı durdurdu!

20.02.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga'da Dortmund, başkent takımı Hertha Berlin'i kendi evinde ağırladı. Zorlu mücadele devam ederken tribünlerden sahaya onlarca sis bombası atıldı ve karşılaşma durduruldu. Kısa süre içinde görüş mesafesi sıfıra inen anlarda futbolcular zor anlar yaşadı.

Almanya'nın dev maçında sahaya sis bombaları atıldı! Oyuncular nefes almakta zorlandı, hakem maçı durdurdu!

Dortmund ile Hertha Berlin'in karşı karşıya geldiği mücadeleye sis bombaları damga vurdu. Tribünlerdeki bazı taraftarlar içeriye gizlice sis bombaları soktu. Karşılaşmanın oynandığı anlarda hep birlikte anlaşmaları olarak bombaları sahaya atan taraftarlar maçın durmasına sebep oldu.

HAKEM OYUNU DURDURDU

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Kısa süre içinde saha içinde göz gözü görmez oldu. Maçın hakemi bu olayın ardından hemen karşılaşmayı durdurdu ve sis bulutlarının geçmesini bekledi.

NEFES ALMAKTA ZORLANDILAR

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Bazı futbolcular sis bulutundan dolayı nefes almakta zorlandı. Nefes alamayan futbolculara sağlık ekipleri müdahale etti. Sis bulutunun ortadan kalkmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Dortmund maçı 4-1 kazandı.

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