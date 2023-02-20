Almanya'nın dev maçında sahaya sis bombaları atıldı! Oyuncular nefes almakta zorlandı, hakem maçı durdurdu!

Dortmund ile Hertha Berlin'in karşı karşıya geldiği mücadeleye sis bombaları damga vurdu. Tribünlerdeki bazı taraftarlar içeriye gizlice sis bombaları soktu. Karşılaşmanın oynandığı anlarda hep birlikte anlaşmaları olarak bombaları sahaya atan taraftarlar maçın durmasına sebep oldu.

HAKEM OYUNU DURDURDU

Kısa süre içinde saha içinde göz gözü görmez oldu. Maçın hakemi bu olayın ardından hemen karşılaşmayı durdurdu ve sis bulutlarının geçmesini bekledi.

NEFES ALMAKTA ZORLANDILAR

Bazı futbolcular sis bulutundan dolayı nefes almakta zorlandı. Nefes alamayan futbolculara sağlık ekipleri müdahale etti. Sis bulutunun ortadan kalkmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Dortmund maçı 4-1 kazandı.

