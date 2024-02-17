Almanya oynanan Hansa Rostock-Hamburg maçında dünya futbol tarihinde görülmemiş protesto! Sahaya uzaktan kumandalı araba attılar

Bundesliga 2'nin 22. hafta karşılaşmasında Hansa Rostock sahasında Hamburg'u konuk etti. Ostseestadion Stadyumu'nda oynanan karşılaşma maçın henüz 10. dakikasında gerçekleştirilen çok ilginç bir protesto nedeniyle durdu.

SAHAYA UZAKTAN KUMANDALI ARABALAR ATILDI

Taraftarlar sahaya uzaktan kumandalı sis çıkartan arabalar atarken hakem mücadeleyi durdurmak zorunda kaldı. Görevliler sahaya atılan iki uzaktan kumandalı arabayı tekmeleyerek saha dışına attı.

Uzaktan kumandalı araçların sahadan çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.







