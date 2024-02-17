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  4. Almanya oynanan Hansa Rostock-Hamburg maçında dünya futbol tarihinde görülmemiş protesto! Sahaya uzaktan kumandalı araba attılar

Almanya oynanan Hansa Rostock-Hamburg maçında dünya futbol tarihinde görülmemiş protesto! Sahaya uzaktan kumandalı araba attılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 17:39 | Son Güncelleme:
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Bundesliga 2'de oynanan Hansa Rostock-Hamburg mücadelesi tarihte görülmemiş bir protestoya sahne oldu. Sahaya tribünlerden uzaktan kumandalı arabalar atılırken sahayı bir anda sis bastı. İşte detaylar...

Bundesliga 2'nin 22. hafta karşılaşmasında Hansa Rostock sahasında Hamburg'u konuk etti. Ostseestadion Stadyumu'nda oynanan karşılaşma maçın henüz 10. dakikasında gerçekleştirilen çok ilginç bir protesto nedeniyle durdu.

SAHAYA UZAKTAN KUMANDALI ARABALAR ATILDI

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Taraftarlar sahaya uzaktan kumandalı sis çıkartan arabalar atarken hakem mücadeleyi durdurmak zorunda kaldı. Görevliler sahaya atılan iki uzaktan kumandalı arabayı tekmeleyerek saha dışına attı.

Uzaktan kumandalı araçların sahadan çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

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