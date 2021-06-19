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Almanya, Portekiz'i yıktı geçti!

19.06.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Almanya, 1-0 geriye düştüğü maçta Portekiz'i 4-2 mağlup etti.

Almanya, Portekiz'i yıktı geçti!

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanan mücadele, Almanya'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada kendi kalesine Ruben Dias, 39. dakikada kendi kalesine Guerrreiro 51. dakikada Kai Havertz ve 60. dakikada Gosens attı. Portekiz'in gollerini ise 15. dakikada Cristiano Ronaldo ve 67. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan Almanya puanını 3'e yükseltti. Portekiz ise 3 puanda kaldı.

Almanya, 23 Haziran Çarşamba günü Macaristan ile karşılaşacak. Portekiz ise aynı tarihte Fransa ile mücadele edecek.


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Almanya Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
karakter olarak 10 numara adamdır ronaldo filistine her yıl 2 milyon dolar bağış yapıyor bilmeyenler bilsin utansın herşey müslümanı demekle olmuyor ; gerçi diyenleride görüyoruz ya içten olaxak kalpten ama onlar hepsi yalan …

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