SPOR

EURO 2024 için çirkin pazarlık!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

Daha önce EURO 2020'ye ev sahipliği için karşı karşıya gelen İngiltere ve Almanya'nın çirkin oyunu ortaya çıktı. İngilizler'in EURO 2024’ü Almanlar'ın alması karşılığında 2020’nin Londra’ya verilmesi için anlaşma yapıp lobi güçlerini kullanarak tamamen Almanlarla birlikte çalıştığı belli oldu.

EURO 2024 için çirkin pazarlık!

Türkiye'nin EURO 2024 ev sahipliğini kaptırdığı Almanya'nın projesiyle değil, kulis ve lobi gücüyle turnuvayı aldığının önemli bir kanıtı ortaya çıktı. 2014 Eylül ayında EURO 2020 finallerinin kendi ülkelerinde yapılmasını isteyen Almanya ve İngiltere, Londra-Münih rekabetini bir kenara bırakma karşılığında EURO 2024 için daha Türkiye'nin başvurusu dahi olmadan anlaşmaya varmış...

Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Helmut Sandrock'un o dönem Alman basınına da doğruladığı anlaşmaya göre İngiltere, 2020 finallerini Londra'ya alması üzerine lobi gücünü Almanlar için seferber etti ve 2024 için Almanlarla birlikte çalıştı.

12'ye 4 gibi adaletsiz bir oy dağılımının ortaya çıkmasında İngilizlerin gücünün önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor. EURO 2024 projesi 2016'ya göre çok daha gelişmiş olan Türkiye, Fransa ile EURO 2016 için rekabet ettiği dönemde UEFA Başkanı Michel Platini'nin desteğini alan Fransa'ya dahi yalnızca 8'e karşı 7 oyla kaybetmişti.

"TÜRKİYE KAZANSA SEMBOL OLABİLİRDİ"
İngilizlerin ünlü kanalı BBC'nin yorumcusu Matt Price, ev sahibi açıklanır açıklanmaz yaptığı yorumda Türkiye'nin teklifine sempati duyduğunu ve kaybettikleri için üzüldüğünü söyledi.

Price, "Almanya'da olması da güzel ama Türkiye'nin teklifine sempati duyuyordum. Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı yapabildiği bir ortamda Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemesi en az onun kadar güzel ve gelecek adına bir sembol olabilirdi. Tıpkı 'Birlikte paylaşalım' sloganındaki gibi" ifadelerini kullandı. (Sabah)

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü CeferinTürkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin
''Mesut Özil'i biz mi linç ettik?''''Mesut Özil'i biz mi linç ettik?''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EURO 2024 Türkiye euro 2020 İngiltere Almanya

En Çok Okunan Haberler

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Aykut Kocaman: Transfer yapmadan 75 puan toplardım

Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılır

Şenol Güneş'in ağabeyinden flaş açıklama: Sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılır

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Onlar lobi yaparken bizim tüpçü ne yapıyormuş?
Diğer Haberler
EURO 2024 için çirkin pazarlık!

EURO 2024 için çirkin pazarlık!

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

''Mesut Özil'i biz mi linç ettik?''

''Mesut Özil'i biz mi linç ettik?''

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

EURO 2024 neden Türkiye'ye verilmedi?

Joachim Löw'den Türkiye itirafı!

Joachim Löw'den Türkiye itirafı!

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.