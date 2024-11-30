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Almanya'yı cehenneme çevirmişler! Türk futbolcu örgüt üyesi olmaktan tutuklandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.11.2024 14:02
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Daha önce Türkiye'de birçok kulüpte forma giyen Türk kökenli Alman oyuncu Alim Aykut Esgi'nin Avrupa'nın acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle hareket ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Almanya'yı cehenneme çevirmişler! Türk futbolcu örgüt üyesi olmaktan tutuklandı

Türkiye'de daha önce Karagümrük, Akhisarspor, İstanbulspor ve birçok takımda top koşturmuş olan Türk futbolcu Alim Aykut Esgi'nin Avrupa'nın acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle hareket ettiği ortaya çıktı.

LİDERİN EN YAKIN ADAMI

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Esgi, 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutulan isimler arasında yer aldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Çete lideri Sermet A.'nın iddiaya göre en yakın adamlarından biri de bir dönem Akhisarspor'da top koşturan Almanya vatandaşı 25 yaşındaki Esgi'ydi.

BOMBALI SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

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Almanya'yı cehenneme çeviren olaylar zinciri, geçtiğimiz Haziran ayında Hürth-Kalscheuren'deki bir depoda tutulan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasıyla başlamıştı.

İddiaya göre 1.5 milyon euro değerinde uyuşturucunun kaybolmasının ardından çete lideri Sermet A. ve üyeleri, Kuzey Ren Vestfalya eyaletini düzenledikleri bombalı saldırılarla adeta cehenneme çevirmişti.

Örgüt üyeleri kentin çeşitli bölgelerinde şüphelendikleri farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralanmıştı.

Bombalı saldırılarda çalınan uyuşturucuyu bulamayan Sermet A. ve Esgi geçtiğimiz temmuz ayında Bochom'da uyuşturucunun çalınmasından sorumlu tuttukları El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırmıştı.

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son dakika hapis örgüt
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